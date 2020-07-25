مصادرة 5000 كجم خضراوات وفواكه صالحة للاستهلاك.. إليك الأسباب

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، وللتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أنه تمت مصادرة 5000 كيلوجرام من الخضراوات والفواكه، تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في المنطقة؛ حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكد مكاوي أن الأمانة تسعى إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين؛ وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعيًا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.