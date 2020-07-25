بعد ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين
أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، وللتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أنه تمت مصادرة 5000 كيلوجرام من الخضراوات والفواكه، تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في المنطقة؛ حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام.
وأكد مكاوي أن الأمانة تسعى إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين؛ وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعيًا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 5000 كجم خضراوات وفواكه صالحة للاستهلاك.. إليك الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.