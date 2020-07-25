رفحاء الأعلى عالميا بالحرارة وأبها الأدنى محليا

سجلت محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أعلى درجة حرارة على مستوى العالم الخميس المنصرم بـ50 درجة مئوية، وتراجعت إلى المركز السابع الجمعة رغم تسجيلها نفس درجة الحرارة، فيما سجلت مدينة أبها بمنطقة عسير الأقل درجة مسجلة محليًا بـ30 درجة مئوية.

ونوه أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إلى أن الفرق بين رفحاء وأبها 20 درجة نتيجة عامل التضاريس بالدرجة الأولى، ثم عامل الموقع الفلكي.

توقع المسند أن تشهد درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا وتكون بؤرتها في العراق، وأذرعتها في الكويت‬، وشمال شرق السعودية، بأن تبلغ درجة الحرارة العظمى منتصف الأسبوع نحو 53 درجة وربما أكثر.

كما توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم أن ‬تواصل الحالة المطرية الصيفية المعاشة حاليا نشاطها وقد تستمر لبضعة أيام، وأن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير‬وجازان ومرتفعات نجران‬والباحة‬ومكة والمدينة‬، وقد تمتد على نواحٍ محدودة من منطقة الرياض‬.

درجات حرارة المسجلة الخميس

رفحاء

50

ديوانية - العراق

49.5

ناصرية - العراق

49.4

الحسكة - سورية

48

مطربة - الكويت

48

بغداد - الغراق

47.8

السالمي - الكويت

47.4

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عزيزية - العراق

47.4

أبرز درجات الحرارة المسجلة محليا أمس

أبها

27

18

الرياض

42

31

مكة

42

29

جدة

38

30

الدمام

40

32