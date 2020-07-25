رفحاء الأعلى عالميا بالحرارة وأبها الأدنى محليا

ونوه أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إلى أن الفرق بين رفحاء وأبها 20 درجة نتيجة عامل التضاريس بالدرجة الأولى، ثم عامل الموقع الفلكي.
توقع المسند أن تشهد درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا وتكون بؤرتها في العراق، وأذرعتها في الكويت، وشمال شرق السعودية، بأن تبلغ درجة الحرارة العظمى منتصف الأسبوع نحو 53 درجة وربما أكثر.
كما توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم أن تواصل الحالة المطرية الصيفية المعاشة حاليا نشاطها وقد تستمر لبضعة أيام، وأن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسيروجازان ومرتفعات نجرانوالباحةومكة والمدينة، وقد تمتد على نواحٍ محدودة من منطقة الرياض.
درجات حرارة المسجلة الخميس
رفحاء
50
ديوانية - العراق
49.5
ناصرية - العراق
49.4
الحسكة - سورية
48
مطربة - الكويت
48
بغداد - الغراق
47.8
السالمي - الكويت
47.4
عزيزية - العراق
47.4
أبرز درجات الحرارة المسجلة محليا أمس
أبها
27
18
الرياض
42
31
مكة
42
29
جدة
38
30
الدمام
40
32
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