تطوير الممارسات الزراعية في نجران

ضمن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين إنتاجية الفواكه والخضروات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة على مستوى المناطق والتي من ضمنها منطقة نجران، قام وفد خبراء زراعيين من جامعة الملك فيصل بالتعاون مع جامعة فاخنينجين الهولندية بزيارة بعض مزارع منطقة نجران المختارة والوقوف ميدانيا مع أصحاب المزارع التي تم اختيارها والتحقق من ملاءمتها لإنشاء الحقول الحقلية.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني لـ «دوت الخليج» أن زيارة وفد الخبراء الزراعيين من جامعة الملك فيصل تأتي ضمن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين إنتاجية الفواكه والخضروات والتمور والمحاصيل الحقلية، حيث إن نجران ضمن المبادرة والتي تصب في صالح صغار وكبار المزارعين في تقليل الاستهلاك المائي والممارسات الجيدة أثناء وبعد الحصاد ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف المدخلات للمزارعين، وأضاف الشمراني أن الوفد الذي ضم كلا من الدكتور عبدالقادر سلام، والدكتور هاشم غزاوي، والدكتور محمد بشير، شاهد 5 محاصيل زراعية شملت أشجار الفواكه العنب والموالح، والخضار المكشوفة، والبيوت المحمية والتي تحتوي على الخيار والفراولة والزراعة المائية.