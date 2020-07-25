تطوير الممارسات الزراعية في نجران

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني لـ «دوت الخليج» أن زيارة وفد الخبراء الزراعيين من جامعة الملك فيصل تأتي ضمن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين إنتاجية الفواكه والخضروات والتمور والمحاصيل الحقلية، حيث إن نجران ضمن المبادرة والتي تصب في صالح صغار وكبار المزارعين في تقليل الاستهلاك المائي والممارسات الجيدة أثناء وبعد الحصاد ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف المدخلات للمزارعين، وأضاف الشمراني أن الوفد الذي ضم كلا من الدكتور عبدالقادر سلام، والدكتور هاشم غزاوي، والدكتور محمد بشير، شاهد 5 محاصيل زراعية شملت أشجار الفواكه العنب والموالح، والخضار المكشوفة، والبيوت المحمية والتي تحتوي على الخيار والفراولة والزراعة المائية.
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