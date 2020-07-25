تطبيق المخالفات النظامية بمسلخ الخميس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد والحميدي مسلخ محافظة خميس مشيط. في زيارة مفاجئة وذلك للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي خلال الأيام القادمة.

وتابع الحميدي خلال جولته آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية، وتوفير كافة الخدمات لأصحاب الأضاحي في المسلخ خلال فترة انتظارهم وفقاً للخطط التشغيلية المعدة مسبقا، فيما أبدى الحميدي انزعاجه بسبب غياب الحراسات الأمنية عن المسلخ وتم توجيه المشغل بتلك الملاحظة لمعالجتها على الفور، ونوه الحميدي بأن البلدية ستتابع معالجة الملاحظات وستطبق المخالفات النظامية بحق المشغل.

وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها.