2140 عاملا يتعرضون لإصابات العمل شهريا

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعرض 12842 عاملاً وعاملة لإصابات عمل أثناء تأدية مهام عملهم في القطاع الخاص منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر يونيو، بمعدل 2140 إصابة شهرياً، بلغت منها 12569 إصابة للذكور بنسبة 97.9% والإناث 273 إصابة بنسبة 2.1%، فيما بلغت إصابات غير السعوديين 12184 إصابة نسبتها 94.9% وإصابات السعوديين 658 إصابة بنسبة 5.1%.

دون عجز

بحسب الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توزعت إصابات العمل في القطاع الخاص ما بين إصابات تحت العلاج بـ 12001 إصابة بنسبة 93.4%، بينما بلغت الإصابات شفاء دون عجز 683 إصابة بنسبة 5.3%، وإصابات شفاء بعجز بلغت 152 إصابة بنسبة 1.2%، وبلغ عدد الوفيات المسجلة 6 وفيات منها وفاتان بمكتب منطقة الرياض ووفاة في كلٍ من مكتب منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومكتب محافظة ينبع ومحافظة الأحساء، ووفقاً للبيانات تسبب 13 نوعا من الحوادث في الإصابات المسجلة بمكاتب التأمينات في مناطق ومحافظات المملكة والبالغة 22 مكتبا، استحوذت الإصابات بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية على النسبة الأعلى بـ 5902 بنسبة 46%، ثم الإصابات بسبب السقوط بـ 4981 بنسبة 38.8%، ثم الحوادث المرورية 507 بنسبة 3.9%.

الشرقية تتصدر

تصدر مكتب التأمينات بالمنطقة الشرقية بـ 2583 إصابة بنسبة 20.1% منها 2542 ذكور و41 إناث، ثم مكتب منطقة الرياض بـ 2483 إصابة 19.3% منها 2457 ذكور و26 إناث، ثم مكتب منطقة مكة المكرمة / جدة بـ 2409 إصابات 18.7% منها 2282 ذكور و 127 الإناث.

إصابات العمل

12842 إصابة

12001 تحت العلاج

683 شفاء دون عجز

152 شفاء بعجز

6 وفيات

إصابات الذكور

12569 إصابة

12021 غير سعوديين

548 سعوديا

إصابات العمل للإناث

273 إصابة

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163 غير سعوديات

110 سعوديات

نوعية الإصابات

5902 التعرض لقوى ميكانيكية غير حية

4981 السقوط

507 الحوادث المرورية

487 التعرض لقوى ميكانيكية حية

327 الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة

156 تهديدات للتنفس

148 التعرض للدخان والنار واللهب

123 التعرض لقوى الطبيعة

99 التعرض لتيار كهربائي ودرجة حرارة هواء وضغط محيط وإشعاعي

54 الإفراط والسفر والحرمان

38 الاعتداء

18 التسمم العرضي والتعرض للمواد السامة

2 الغرق والغمر العرضية