دون عجز
بحسب الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توزعت إصابات العمل في القطاع الخاص ما بين إصابات تحت العلاج بـ 12001 إصابة بنسبة 93.4%، بينما بلغت الإصابات شفاء دون عجز 683 إصابة بنسبة 5.3%، وإصابات شفاء بعجز بلغت 152 إصابة بنسبة 1.2%، وبلغ عدد الوفيات المسجلة 6 وفيات منها وفاتان بمكتب منطقة الرياض ووفاة في كلٍ من مكتب منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومكتب محافظة ينبع ومحافظة الأحساء، ووفقاً للبيانات تسبب 13 نوعا من الحوادث في الإصابات المسجلة بمكاتب التأمينات في مناطق ومحافظات المملكة والبالغة 22 مكتبا، استحوذت الإصابات بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية على النسبة الأعلى بـ 5902 بنسبة 46%، ثم الإصابات بسبب السقوط بـ 4981 بنسبة 38.8%، ثم الحوادث المرورية 507 بنسبة 3.9%.
الشرقية تتصدر
تصدر مكتب التأمينات بالمنطقة الشرقية بـ 2583 إصابة بنسبة 20.1% منها 2542 ذكور و41 إناث، ثم مكتب منطقة الرياض بـ 2483 إصابة 19.3% منها 2457 ذكور و26 إناث، ثم مكتب منطقة مكة المكرمة / جدة بـ 2409 إصابات 18.7% منها 2282 ذكور و 127 الإناث.
إصابات العمل
12842 إصابة
12001 تحت العلاج
683 شفاء دون عجز
152 شفاء بعجز
6 وفيات
إصابات الذكور
12569 إصابة
12021 غير سعوديين
548 سعوديا
إصابات العمل للإناث
273 إصابة
163 غير سعوديات
110 سعوديات
نوعية الإصابات
5902 التعرض لقوى ميكانيكية غير حية
4981 السقوط
507 الحوادث المرورية
487 التعرض لقوى ميكانيكية حية
327 الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة
156 تهديدات للتنفس
148 التعرض للدخان والنار واللهب
123 التعرض لقوى الطبيعة
99 التعرض لتيار كهربائي ودرجة حرارة هواء وضغط محيط وإشعاعي
54 الإفراط والسفر والحرمان
38 الاعتداء
18 التسمم العرضي والتعرض للمواد السامة
2 الغرق والغمر العرضية
كانت هذه تفاصيل خبر 2140 عاملا يتعرضون لإصابات العمل شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.