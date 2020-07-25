فتح بوابات سدي نبأ وشعيب

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير بفتح بوابات سدي نبأ وشعيب شداد بمحافظة بلقرن لتصريف كامل مخزونهما، في إطار الاستفادة من مياه السدود لتلبية احتياجات الموسم الزراعي بالمنطقة، واستكمالا لما تم تصريفه خلال هذا العام. وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه في المنطقة المهندس عبدالله الويمني أنه تم تصريف ما يقارب 14 مليون متر مكعب من مياه السدين هذا العام، مضيفا أن الغرض من فتح بوابات السدود هو خفض المخزون من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية، إضافة إلى تلبية احتياجات المزارعين من المياه.



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