قوات الدفاع المدني تعلن جاهزيتها للحج

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي، على مـتابـعة اشـتراطـات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومـقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قـبل وصـولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

كـما تـشارك فـرق الـدراجـات الـناريـة فـي تـنفيذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومـتابـعة سـلامـة تجھـيزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء فـيھا والـكشف عـلى الـتمديـدات الكھـربـائـية ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجھـيز فـرق الـدراجـات الـناريـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.