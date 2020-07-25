قوات الدفاع المدني تعلن جاهزيتها للحج

كـما تـشارك فـرق الـدراجـات الـناريـة فـي تـنفيذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومـتابـعة سـلامـة تجھـيزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء فـيھا والـكشف عـلى الـتمديـدات الكھـربـائـية ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجھـيز فـرق الـدراجـات الـناريـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.
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