السعودية اليوم / استئناف رحلات مطار مصراته الليبي



طرابلس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أعلنت مصلحة المطارات الليبية اليوم استئناف الرحلات التجارية المنتظمة في مطار مصراته الدولي ابتداءً من غد، على مراحل تقتصر الأولى منها على المسافرين المغادرين ليبيا فقط.

وأشارت في بيانها إلى صدور إجراءات جديدة قريباً فيما يخص المواطنين العائدين إلى ليبيا من دول أخرى وفقًا للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن.

وأوضحت اقتراح اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «

إلى ذلك، لفتت مصلحة المطارات إلى اتخاذ إدارة التشغيل والتسهيلات التابعة لها بالتعاون مع إدارة مطار مصراته الدولي التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» داخل المطار، ومن بين تلك الإجراءات وضع الملصقات والعلامات الإرشادية اللازمة والتي توضح للمسافرين كيفية التعامل داخل المطار حفاظًا على سلامتهم.

وأعلنت مصلحة المطارات، في 19 يوليو الجاري، توفير جميع الاحتياجات بمطار مصراته الدولي ومعاينته لتحديد جاهزيته من حيث الاشتراطات الاحترازية وفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية يوم الأحد 26 يوليو الحالي، كحد أقصى.

// انتهى //

22:38ت م

0191



طرابلس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأعلنت مصلحة المطارات الليبية اليوم استئناف الرحلات التجارية المنتظمة في مطار مصراته الدولي ابتداءً من غد، على مراحل تقتصر الأولى منها على المسافرين المغادرين ليبيا فقط.وأشارت في بيانها إلى صدور إجراءات جديدة قريباً فيما يخص المواطنين العائدين إلى ليبيا من دول أخرى وفقًا للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن.وأوضحت اقتراح اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة « كورونا المستجد» تصنيف دول العالم إلى أربعة مستويات، حسب نسبة انتشار الوباء في كل دولة، وفي ضوء ذلك يتم تحديد نوع المعاملة والإجراءات التي سيخضع لها المسافر القادم من تلك الدول.إلى ذلك، لفتت مصلحة المطارات إلى اتخاذ إدارة التشغيل والتسهيلات التابعة لها بالتعاون مع إدارة مطار مصراته الدولي التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» داخل المطار، ومن بين تلك الإجراءات وضع الملصقات والعلامات الإرشادية اللازمة والتي توضح للمسافرين كيفية التعامل داخل المطار حفاظًا على سلامتهم.وأعلنت مصلحة المطارات، في 19 يوليو الجاري، توفير جميع الاحتياجات بمطار مصراته الدولي ومعاينته لتحديد جاهزيته من حيث الاشتراطات الاحترازية وفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية يوم الأحد 26 يوليو الحالي، كحد أقصى.// انتهى //22:38ت م0191

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استئناف رحلات مطار مصراته الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.