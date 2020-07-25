السعودية اليوم / المغرب تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا



الرباط 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16282 بعد تعافي 182 شخصاً.

// انتهى //

22:38ت م

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الرباط 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 811 حالة، ليصل عدد المصابين فيها إلى 19645، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 305 بعد الإعلان عن ست وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16282 بعد تعافي 182 شخصاً.// انتهى //22:38ت م0190

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