السعودية اليوم / مبادرة المشاورات الشبابية العربية تحث مؤسسات الشباب على تكوين روابط لتعزيز التعاون



القاهرة 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

حث الشباب العربي المشارك في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، المؤسسات العربية العاملة في العمل الشبابي العربي المشترك على تكوين روابط وشبكات لتعزيز التعاون والشراكة فيما بينهم، مع إدماج الجمعيات الشبابية في برامج الحكومات، ودعم الكيانات الشبابية الهادفة والمؤثرة في الأوساط الشبابية العربية، التي تدعم المساحة للشباب بعيدة عن المؤثرات السلبية وتكون حاضنة افتراضية للشباب يستطيع من خلالها أي شاب طرح أفكاره التنموية.

وأكد البيان الختامي للمبادرة، التي نظمت من خلال جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، أهمية التحديث والتطوير المستمر للأنشطة الشبابية، وتعزيز إشراك الشباب بشكل أكثر توسعاً في تصميم وتخطيط واختيار المبادرات والبرامج في العمل الشبابي العربي خلال الفترة القادمة، واستشراف مستقبل البرامج الشبابية من خلال استخدام المنهجيات العلمية الحديثة لضمان مواكبة التوجهات ومحاكاة فكر الشباب.

وشدد الشباب العربي على الدور المهم للبرامج الافتراضية التفاعلية في تحقيق مفهوم الاستثمار الأمثل في الموارد سواء المالية أو البشرية، وعلى ضرورة تطوير وبناء القدرات التقنية للشباب العربي خاصة في مجال التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة الذي سيمكن الشباب العربي من تحقيق الريادة بمختلف المجالات.

// انتهى //

22:33ت م

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