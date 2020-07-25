السعودية اليوم / ليبيا تسجل 123 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة



طرابلس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 123 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن الفيروس، ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و 57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 2.547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 1.979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.

// انتهى //

22:33ت م

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طرابلس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتماثل ست مصابين للشفاء ووفاة حالة واحدة.وقال المركز في بيان اليوم إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن الفيروس، ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و 57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 2.547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 1.979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.// انتهى //22:33ت م0186

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