السعودية اليوم / لبنان تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجّلت لبنان 175 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 9576 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1671، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 47.

// انتهى //

22:33ت م

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بيروت 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 144 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و31 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3582 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 9576 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1671، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 47.// انتهى //22:33ت م0185

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