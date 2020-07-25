السعودية اليوم / القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا في نطاق البحر المتوسط



القاهرة 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT )، وباستخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب تضمن أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية.

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22:27ت م

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