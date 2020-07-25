السعودية اليوم / مالي تفتح حدودها الجوية وتحدد موعد فتح حدودها البرية



باماكو 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالية فتح حدودها الجوية ابتداءً من اليوم ، بينما قررت فتح حدودها البرية في 31 من يوليو الجاري.

وأضاف رئيس الوزراء المالي بوبوسيسيه في بيان أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم.

وكانت مالي قد أعلنت غلق حدودها الجوية بسبب انتشار فيروس

وسجلت مالي حتى الآن 2503 إصابات بفيروس كورونا، بينما توفي 74 شخصاً بسبب الفيروس؛ وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المالية.

// انتهى //

22:27ت م

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باماكو 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة المالية فتح حدودها الجوية ابتداءً من اليوم ، بينما قررت فتح حدودها البرية في 31 من يوليو الجاري.وأضاف رئيس الوزراء المالي بوبوسيسيه في بيان أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم.وكانت مالي قد أعلنت غلق حدودها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا في 17 من شهر مارس الماضي، وذلك قبل أسبوع من اكتشاف أول حالتين في البلاد.وسجلت مالي حتى الآن 2503 إصابات بفيروس كورونا، بينما توفي 74 شخصاً بسبب الفيروس؛ وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المالية.// انتهى //22:27ت م0182

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