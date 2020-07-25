السعودية اليوم / تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس 18 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن اكتشاف الإصابات الجديدة جاء إثر إجراء 1457 تحليلاً مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1133 شخصاً.

ولم يتطرق البيان إلى تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين في تونس عند 50 شخصاً.

// انتهى //

22:26ت م

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تونس 4 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت تونس 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 16 إصابة وافدة وإصابتان محليتان، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1443 حالة مؤكدة.وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن اكتشاف الإصابات الجديدة جاء إثر إجراء 1457 تحليلاً مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1133 شخصاً.ولم يتطرق البيان إلى تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين في تونس عند 50 شخصاً.// انتهى //22:26ت م0180

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