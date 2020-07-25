السعودية اليوم / 2900 معلم ومعلمة يختتمون التدريب الصيفي عن بعد بتعليم البكيرية



البكيرية 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

اختتم 2900 معلم ومعلمة 29 برنامجًا تدريبيًا بإدارة تعليم البكيرية عن بعد ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (التدريب الصيفي) على مدار ثلاثة أسابيع والتي انطلقت بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ والتي نفذها قسمي التدريب التربوي والابتعاث (بنين-بنات) .

وأوضح رئيس قسم التدريب التربوي والابتعاث منسق التدريب محمد بن صالح الزبن أن القسم نفذ 14 برنامجًا تدريبيًا، عن بعد وبلغ عدد المستهدفين 1400 متدربًا يمثلون مختلف شاغلي الوظائف التعليمية، وأن الحقائب التدريبية المنفذة جاءت منوعة وملائمة لجميع التخصصات والتشكيلات المدرسية، وملبية لرغبات المتدربين، بما يسهم في الارتقاء في الميدان التعليمي.

وكشفت منسقة التدريب التربوي (بنات) أمل بنت محمد الفريح إلى أن 1500 متدربة استفدن من 15 برنامجًا تدريبيًا، عن بعد , منوهة بهذه البرامج الصيفية وتحقيقها للأهداف المرجوة.// انتهى //

22:17ت م

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