السعودية اليوم / بلدية الفوارة تكمل استعداداتها مع قرب عيد الأضحى المبارك



الفوارة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية الفوارة استعداداتها مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك وذلك بتجهيز المسلخ وصيانة الحدائق والمتنزهات وإكمال إنارة الزينة ، حيث تفقد رئيس البلدية المهندس بجاد بن جبر الجبرين المسلخ الرئيسي بالفوارة ووقف على جاهزيته من خلال رفع طاقته الإستيعابية بزيادة العاملين لاستيعاب أعداد الاضاحي التي تذبح خلال أيام العيد.

كما تفقد منتزه الجزيرة وشكل فريق خدمات ومتابعة للعمل طوال أيام العيد إضافة إلى تكثيف النظافة وتنظيف الشوارع والحدائق والحاويات على مدار الساعة طوال أيام العيد مع زيادة عمليات الإصحاح البيئي .

وشدد الجبرين على أهمية تواجد المراقبين ومتابعة المطاعم والمطابخ والمحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية حفاظأ على سلامة المواطنين.

// انتهى //

22:16ت م

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