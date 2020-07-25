شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد على «سناب اليوم».. «كبسولة فندقية» لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وتوفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام، والتمكن من الاستحمام، وغسل وكي الملابس، وحفظ الأمتعة والأمانات، وهي عبارة عن كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية بطول ٢٢٠ سم وعرض ١٢٠ سم، وارتفاع ١٢٠ سم، وتحتوي على جميع وسائل الراحة والسلامة وتوفر لهم جميــع الاحتيــاجات الشخصية خلال رحلة الحج وأداء المناسك والإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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