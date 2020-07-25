شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد على «سناب اليوم».. «كبسولة فندقية» لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

كبسولة هدية الحاج الفندقية.. مبادرة أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر قبل عامين، تهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال حل اقتصادي مثالي في الأماكن المزدحمة، كالمطارات، ومحطات القطار، واستراحات الطرق السريعة، والمواقيت، للراغبين في أخذ قسط من الراحة.

وتوفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام، والتمكن من الاستحمام، وغسل وكي الملابس، وحفظ الأمتعة والأمانات، وهي عبارة عن كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية بطول ٢٢٠ سم وعرض ١٢٠ سم، وارتفاع ١٢٠ سم، وتحتوي على جميع وسائل الراحة والسلامة وتوفر لهم جميــع الاحتيــاجات الشخصية خلال رحلة الحج وأداء المناسك والإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.