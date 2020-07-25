شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتقدم الخدمات للمواطنين خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين المتواجدين على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنجاز المعاملات أوَّلاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وشدد سموه على الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة بتوفير الإمْكَانَات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمنتزهات العامة، وتوفير فِرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف التواجد المروري، وتسهيل حركة السير بها، بِالإِضَافَةِ إلى مواصلة مختلف الأَعمال البَلَدِيَّة الضرورية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد سمو أمير الباحة أهمية الرقابة من قبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة، وإيجاد التصاريح اللازمة للمطابخ المستوفية لشروط الذبح فيها، ومنع الذبح العشوائي مع توفير الأطباء البيطريين للمراقبة والإشراف, وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، إلى جانب مُتَابَعَة المطاعم وتكثيف الرقابة الصحية. فيما يتابع سموه الخدمات المقدمة كافة من الجهات الحكومِية خلال فترة الإجازة.