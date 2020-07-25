2020-07-25

ضبط 40 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة في مستودع بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش في قطع غيار السيارات بتزوير بيانات بلد المنشأ.

Advertisements

وبحسب وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تم ضبط 40 ألف قطعة غيار مقلدة من “China” إلى “USA”، حيث تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية مداهمة المستودع المخالف وضبط قطع الغيار المقلدة.

المزيد

جديد الأخبار