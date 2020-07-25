الكويت تنهي العزل التام المفروض على الفروانية

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت على تويتر، اليوم السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية، اعتبارًا من الخامسة من صباح الأحد.

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والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت التي أعلنت تسجيل 63309 حالات إصابة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل الحظر الجزئي ليبدأ من الساعة الـ9 مساء حتى 3 فجرًا مع بدء المرحلة الثالثة الثلاثاء المقبل 28 من الشهر الجاري، على أن يستأنف عمل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية وسيارات الأجرة لراكب واحد.

وتشير المؤشرات إلى توقع إلغاء الحظر الجزئي في جلسة 13 أغسطس، وتضمنت قرارات المجلس في جلسته الاستثنائية التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد فك عزل الفروانية اعتبارًا من الساعة الخامسة فجر الأحد، بحسب تقارير كويتية.

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