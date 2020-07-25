فيديو.. 3 تشكيلات عصابية كبيرة في قبضة الأمن

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت الجهات الأمنية العديد من النجاحات الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفين وتشكيلات عصابية في بعض المناطق.

وفي الرياض، قبضت الجهات الأمنية على وافدين من الجنسية الآسيوية تاجرا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجر لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء مقرًّا لذلك.

أما في جدة، فنجحت الجهات الأمنية في القبض على مواطن ومقيم من جنسية عربية تورطا في حيازة وترويج المسكر، حيث ضبط بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

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كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من 9 أشخاص من عدة جنسيات امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وتورطوا في قرابة 100 حادثة، وبلغت قيمة المسروقات بها 300 ألف ريال.

وأيضًا، قبضت الجهات الأمنية على تشكيل عصابي في جدة مكون من 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية اعتدوا على عاملين في أحد المستودعات وسرقوا 6 حاويات منه، وكذلك سرقوا عددًا من الكابيلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة.

في سياق متصل، قبضت الجهات الأمنية في الرياض على تشكيل عصابي مكون من 12 وافدًا من الجنسية الآسيوية امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكابيلات والكهربائية وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل.

وقبضت شرطة مكة المكرمة على 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله.

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