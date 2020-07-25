إغلاق 84 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها 84 منشأة غذائية وتجارية مخالفة للاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن مجموع الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي بلغت 2203 جولات على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 663 إشعارا ومخالفة، بينها 26 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، فيما أغلقت 84 منشأة مخالفة، إلى جانب سحب 314 عينة غذائية للتأكد من سلامتها.

كما قامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 434 جولة تم خلالها تعقيم وتطهير 38 موقعا و8303 آليات ومعدات باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11,149 طنا من المخلفات المنزلية، ورفعت 38,864 م3 من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.