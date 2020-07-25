مراقبة لجودة وسلامة الغذاء بنجران في العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية للأعمال الرقابية والصحية والإدارية، لتقديم الخدمات للأهالي والمقيمين وزوار المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، أزالت مركبات تالفة متوزعة في مختلف أحياء المدينة، وذلك لمعالجة التشوه البصري. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه، وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المرافق العامة والمتنزهات الطبيعية.

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