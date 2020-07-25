مراقبة لجودة وسلامة الغذاء بنجران في العيد

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وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه، وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المرافق العامة والمتنزهات الطبيعية.
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