1070 جولة رقابية لمطاعم وأسواق الجوف

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وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة، شددت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة، وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ، حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.
وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
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