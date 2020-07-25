شكرا لقرائتكم خبر 1070 جولة رقابية لمطاعم وأسواق الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الجوف 1070 جولة رقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها خلال اليومين الماضيين على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، داعية إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة، شددت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة، وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية والمراقبة المستمرة على المسالخ، حيث تم تكليف فرق لمتابعة أعمال الرقابة.

وأضاف الحموان أن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.