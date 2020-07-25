إصدار تصاريح الذبح لمطابخ العاصمة المقدسة الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح الموقتة للمطابخ الأهلية الكترونيا، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الالكترونية بموقع الأمانة. وتهدف خدمة تصاريح الذبح الموقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح موقتا خلال يوم عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق؛ تسهيلا وتيسيرا على المستفيدين وتوفير الخيارات المتعددة لهم. وأهابت «الأمانة» بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

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