وصول ضيوف الرحمن إلى جدة من 5 مدن

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ووصل حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان، ولضمان سلامتهم تم توفير مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون للعزل المؤسسي حتى الثامن من ذي الحجة قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
و أكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يتم توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية «النقل».
وأوضح الشريف وجود تنسيق كامل بين وزارات «الحج والعمرة» و»الصحة» و»الإعلام» و»هيئة الطيران المدني»، و»الخطوط السعودية»، و»الإدارة العامة للمرور»، في عملية استقبال الحجاج.
وأشار إلى أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.
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