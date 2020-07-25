شكرا لقرائتكم خبر 42 محكمة للبت في القضايا المستعجلة خلال إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و68 قاضيا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وبين الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة العيد بلغ عددها 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، جازان، جدة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل ،عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.

وأضاف «جرى تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة».

Advertisements

كما كلفت 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر،الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، القريات.

من جانب آخر أعلن المجلس عن تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 1441هـ.

وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتماما بالغا وبمشاركة كافة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي.