السعودية | السعودية.. عدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين بالمقرات الحكومية الرسمية

شكرا لقرائتكم السعودية.. عدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين بالمقرات الحكومية الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدرت موافقة المقام السامي السعودي على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

كما تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن مجلس الوزراء كان وجه في وقت سابق وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.