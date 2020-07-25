، المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 21 يومًا .. الاتحاد يعود إلى جدة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة جدة، اليوم السبت، بعد أن اختتم معسكره الإعدادي بمدينة أبها.

وتقرر أن يكون يوم غدٍ الأحد إجازة ما عدا اللاعبين المصابين الذين سوف يواصلون برنامجهم العلاجي في العيادة الطبية بالنادي.

وكان الفريق أدى تدريبات استرجاعية صباح اليوم بمقر سكنه في مدينة أبها تحت إشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وتستأنف التدريبات ،الاثنين المقبل ، على ملعب النادي.

من جانب آخر امتدح مهاجم الفريق فهد المولد معسكر فريقه الذي أُقيم في منطقة عسير بدءًا من يوم 5 يوليو الجاري.

وكان الفريق لعب ثلاث مباريات تجريبية استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم حيث تعادل وديًا مع نجران (1/1)، وخسر من أمام القادسية (1/2)، وخسر أيضًا من أمام ضمك (0/1).

واعتبر المولد في مقطع مصور، نشره عبر حسابه على "سناب شات"، أن الاستفادة كانت كبيرة على الصعيدين الانضباطي والفني خصوصًا أن الفريق خاض ثلاث مباريات.

وتابع: "هذا بغض النظر عن النتائج، التي لم تكن كل همنا، متمنيًا أن يحصد الفريق ثمار هذا المعسكر، مع عودة الدوري، خصوصًا أن الفريق تنتظره مرحلة مهمة جدًا كون الفريق يسعى للهروب من شبح الهبوط.

الاتحاد فهد المولد