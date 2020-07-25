، بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، بعض القصص عن تكاتف السعوديين مع بعضهم، حمل عنوانًا ما تراه ليس إلا لقطات لحصاد أسبوع من القصص البطولية، التي تثبت تكاتف السعوديين مع بعضهم بعضًا.
وجاء في التقرير قصص وحكايا بطولية، كأنك تشاهد حلقات لمسلسل لا نهاية له، وعناوينها ترابط وتكاتف وعطاء وانتماء أبطالها الشباب السعودي.
وأظهر التقرير بائع آيسكريم في أبها كان قد تعرض للتهكم بقصد الإضرار، وفي اليوم التالي، كانت طوابير الأهالي في انتظاره دعمًا له.
وفي نجران، مفقودة نجران، الذين هب أهالي المنطقة في البحث عنها، بعد أن تصدر اسمها ترند في "تويتر"، وفي بريدة التوأم اللذان يقضيان وقت فراغهما في تجارةٍ بسيطة، وبعد ساعات من الترويج لمقاطعهما، تجمع حشود من الأهالي أمام بسطتهما.
أما في حائل فقد حصلت امرأة من إحدى الأسرى المنتجة على قارعة الطريق على مبلغ ١٠٠ ألف ريال من أحد المواطنين، بعد دعم الأهالي لها.
في الرياض ظهر صاحب الإطارات المسروقة، بعد انتشار مقطعه، عُرض عليه التعويض، وإطارات جديدة، وتسديد رسوم الأقساط، ولكنه فضّل التسامح والغفران.
خمسة أحداث متسارعة تبين قوة وتلاحم المجتمع السعودي بداية مع بائع الآيسكريم في أبها، ودعم المجتمع له، بعد أن تعرض للتهكم.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
الشعب السعودي
#فيديو | أحداث متتالية تثبت تكاتف السعوديين مع بعضهم البعض#الإخبارية pic.twitter.com/1fd2HuBjfT— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 25, 2020
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 09:35 PM
سطروا خلالها معاني الرحمة والتسامح والتلاحم
نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، بعض القصص عن تكاتف السعوديين مع بعضهم، حمل عنوانًا ما تراه ليس إلا لقطات لحصاد أسبوع من القصص البطولية، التي تثبت تكاتف السعوديين مع بعضهم بعضًا.
وجاء في التقرير قصص وحكايا بطولية، كأنك تشاهد حلقات لمسلسل لا نهاية له، وعناوينها ترابط وتكاتف وعطاء وانتماء أبطالها الشباب السعودي.
وأظهر التقرير بائع آيسكريم في أبها كان قد تعرض للتهكم بقصد الإضرار، وفي اليوم التالي، كانت طوابير الأهالي في انتظاره دعمًا له.
وفي نجران، مفقودة نجران، الذين هب أهالي المنطقة في البحث عنها، بعد أن تصدر اسمها ترند في "تويتر"، وفي بريدة التوأم اللذان يقضيان وقت فراغهما في تجارةٍ بسيطة، وبعد ساعات من الترويج لمقاطعهما، تجمع حشود من الأهالي أمام بسطتهما.
أما في حائل فقد حصلت امرأة من إحدى الأسرى المنتجة على قارعة الطريق على مبلغ ١٠٠ ألف ريال من أحد المواطنين، بعد دعم الأهالي لها.
في الرياض ظهر صاحب الإطارات المسروقة، بعد انتشار مقطعه، عُرض عليه التعويض، وإطارات جديدة، وتسديد رسوم الأقساط، ولكنه فضّل التسامح والغفران.
خمسة أحداث متسارعة تبين قوة وتلاحم المجتمع السعودي بداية مع بائع الآيسكريم في أبها، ودعم المجتمع له، بعد أن تعرض للتهكم.— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)
#فيديو | أحداث متتالية تثبت تكاتف السعوديين مع بعضهم البعض#الإخبارية pic.twitter.com/1fd2HuBjfT— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 25, 2020
، بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.