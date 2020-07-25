، اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة ،

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اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، المهندس محمد حضراوي، أمس مع المدير العام لمنتجع نوفا مايكل فارني؛ وذلك لبحث إمكانية ممارسة رياضة التجديف في المرافق الخاصة بالمنتجع، ومناقشة سُبل التعاون المشترك في ممارسة الرياضة محليًّا.
وعقب الاجتماع الذي عُقد في منتجع نوفا قام حضراوي، يرافقه فارني، بجولة ميدانية في المنتجع لمشاهدة البحيرات والمرافق الخاصة الموجودة فيه.
وأكد رئيس اتحاد التجديف سعيهم في بدء ممارسة اللعبة محليًّا في أقرب وقت ممكن ضمن أهداف وزارة الرياضة المساهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة عدد الرياضات وممارسيها.
وقال: "هدفنا في الاتحاد السعودي للتجديف انتشار وتوسع اللعبة داخليًّا، وزيادة عدد اللاعبين في المنتخب السعودي. ونبحث عن الأماكن والمناطق التي يمكن الاستفادة منها في ممارسة اللعبة".
وأضاف: "السعودية يوجد بها تنوع جغرافي كبير، ونستهدف الاستفادة من جميع الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة التجديف بها".
يُذكر أن اتحاد التجديف تأسس عام 2019 بقرار من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وحقق 4 ميداليات برونزية دولية، وبرونزية آسيوية، وذهبيتَين خليجيتَين خلال مشاركاته السابقة.
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25
اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، المهندس محمد حضراوي، أمس مع المدير العام لمنتجع نوفا مايكل فارني؛ وذلك لبحث إمكانية ممارسة رياضة التجديف في المرافق الخاصة بالمنتجع، ومناقشة سُبل التعاون المشترك في ممارسة الرياضة محليًّا.
وعقب الاجتماع الذي عُقد في منتجع نوفا قام حضراوي، يرافقه فارني، بجولة ميدانية في المنتجع لمشاهدة البحيرات والمرافق الخاصة الموجودة فيه.
وأكد رئيس اتحاد التجديف سعيهم في بدء ممارسة اللعبة محليًّا في أقرب وقت ممكن ضمن أهداف وزارة الرياضة المساهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة عدد الرياضات وممارسيها.
وقال: "هدفنا في الاتحاد السعودي للتجديف انتشار وتوسع اللعبة داخليًّا، وزيادة عدد اللاعبين في المنتخب السعودي. ونبحث عن الأماكن والمناطق التي يمكن الاستفادة منها في ممارسة اللعبة".
وأضاف: "السعودية يوجد بها تنوع جغرافي كبير، ونستهدف الاستفادة من جميع الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة التجديف بها".
يُذكر أن اتحاد التجديف تأسس عام 2019 بقرار من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وحقق 4 ميداليات برونزية دولية، وبرونزية آسيوية، وذهبيتَين خليجيتَين خلال مشاركاته السابقة.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:14 PM
ضمن أهداف وزارة الرياضة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030
اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، المهندس محمد حضراوي، أمس مع المدير العام لمنتجع نوفا مايكل فارني؛ وذلك لبحث إمكانية ممارسة رياضة التجديف في المرافق الخاصة بالمنتجع، ومناقشة سُبل التعاون المشترك في ممارسة الرياضة محليًّا.
وعقب الاجتماع الذي عُقد في منتجع نوفا قام حضراوي، يرافقه فارني، بجولة ميدانية في المنتجع لمشاهدة البحيرات والمرافق الخاصة الموجودة فيه.
وأكد رئيس اتحاد التجديف سعيهم في بدء ممارسة اللعبة محليًّا في أقرب وقت ممكن ضمن أهداف وزارة الرياضة المساهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 بزيادة عدد الرياضات وممارسيها.
وقال: "هدفنا في الاتحاد السعودي للتجديف انتشار وتوسع اللعبة داخليًّا، وزيادة عدد اللاعبين في المنتخب السعودي. ونبحث عن الأماكن والمناطق التي يمكن الاستفادة منها في ممارسة اللعبة".
وأضاف: "السعودية يوجد بها تنوع جغرافي كبير، ونستهدف الاستفادة من جميع الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة التجديف بها".
يُذكر أن اتحاد التجديف تأسس عام 2019 بقرار من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وحقق 4 ميداليات برونزية دولية، وبرونزية آسيوية، وذهبيتَين خليجيتَين خلال مشاركاته السابقة.
، اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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