محمد بن مسعود - الدمام - رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.

وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".

وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".

وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.

وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة.

للمرة الرابعة.. "سيدني" يتوج بلقب الدوري الأسترالي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25 رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.

وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".

وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".

وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.

وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة. 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 Advertisements 07:24 PM رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.

وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".

وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".

وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.

وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة.

، للمرة الرابعة.. "سيدني" يتوج بلقب الدوري الأسترالي ،

المصدر : الخليج 365

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