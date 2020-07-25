شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل فور ظهور الأعراض؟.. نصيحة مهمة من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
شددت وزارة الصحة، على أن العزل المنزلي يبدأ فوراً مع ظهور الأعراض، وليس بعد خروج النتيجة الإيجابية.
وأشارت الوزارة، إلى أن عدم الالتزام بالعزل خلال انتظار النتيجة قد ينقل العدوى للمقربين.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تفعل فور ظهور الأعراض؟.. نصيحة مهمة من «الصحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.