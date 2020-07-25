شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل فور ظهور الأعراض؟.. نصيحة مهمة من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة الصحة، على أن العزل المنزلي يبدأ فوراً مع ظهور الأعراض، وليس بعد خروج النتيجة الإيجابية.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدم الالتزام بالعزل خلال انتظار النتيجة قد ينقل العدوى للمقربين.