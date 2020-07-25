شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج والان نبدء بالتفاصيل
وتتيح الخدمة لجميع الإعلاميين تلقي الملفات والمواد الرئيسة، والحصول على التعليقات والردود على الاستفسارات الإعلامية، وحضور المؤتمرات الصحفية والمشاركة فيها مباشرة.
وتطلق الخدمة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم "مركز الحج الإعلامي الافتراضي" بهدف تسهيل الحصول على المعلومات، ونقل المواد الإعلامية إلى الإعلاميين.
ويتيح المركز طلب خدمات حصرية، مثل الحصول على صور عالية الجودة لصالح المؤسسات الإعلامية أو "فيديوهات" تصوّر خصيصا لها، إلى جانب طلب سائر الخدمات المتاحة عن بعد، بما في ذلك استضافة مسؤولين أو متحدثين لمقابلات حصرية، والحصول على تعليقات وردود على الاستفسارات، كما يمكن الصحفيين وسواهم من الجمهور العام من الاطلاع على محتوى إعلامي مخصص لموسم الحج ١٤٤١هـ.
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