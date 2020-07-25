رسالة من مشاهدة تصدم مراسلة: لديكِ ورم سرطاني!

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدمت مراسلة في ولاية فلوريدا الأمريكية رسالة شكر إلى مشاهدة نبهتها إلى ورم سرطاني في عنقها، من خلال رسالة بريد إلكتروني حثتها فيها على بدء العلاج.

وقالت فيكتوريا برايس، مراسلة قناة “دبليو إف إل إيه”، في تغريدة بموقع تويتر: “أرسلت إلي مشاهدة رسالة إلكترونية الشهر الماضي عندما رأت ورمًا في عنقي. وقالت إنه ذكّرها بما حدث لها هي شخصيًّا”.

وأضافت: “كان الورم الذي عانت منه سرطانيًّا، واتضح أن الذي ظهر لدي سرطاني أيضًا”، معلنة أنها ستأخذ إجازة من العمل من أجل العلاج.

وقالت برايس: إنها سوف تخضع لجراحة يوم الاثنين لإزالة الورم.

وفي إشارة إلى رمز القناة التي تعمل بها وشعارها، قالت برايس عبر موقع إنستجرام: إن “(8 في صفك) ليس مجرد شعارًا في دبليو إف إل إيه. إنه حجر زاوية بالنسبة لنا، لكن تبادلًا في الأدوار حدث في الفترة الأخيرة عندما اكتشفت أن إحدى المشاهدات تقف في صفي. لا يمكنني أن أشعر بالامتنان أكثر”.

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وأشارت إلى أن تغطيتها لتطورات انتشار فيروس كورونا في مدينة تامبا شغلتها عن الاعتناء بصحتها، مضيفة: كصحفية، أعمل بكل طاقتي منذ ظهور الوباء. دوام عمل لا ينتهي ودورة أخبار لا تنقطع، فنحن نغطي أهم قصة عن الصحة في قرن كامل. لكن صحتي كانت آخر ما أفكر فيه.

وأخبر الأطباء مراسلة قناة دبليو إف إل إيه، التابعة لشبكة إن بي سي الإخبارية، أن الورم بدأ ينتشر من وسط رقبتها، وأن عليها الخضوع لجراحة لاستئصاله، إضافة إلى استئصال الغدة الدرقية وبعض الغدد الليمفاوية، وفقًا لما كتبته الصحفية في مقال نشره موقع القناة التي تعمل بها.

وقالت برايس في مقالها: “لو لم أتلقَّ رسالة البريد الإلكتروني هذه، ما كنت اتصلت بالطبيب، ولكان السرطان استمر في الانتشار. إنها فكرة مرعبة، تدعو للتواضع”.

وأضافت: “سوف أظل أشعر بالامتنان طول حياتي للمرأة التي شغلت نفسها بإرسال الرسالة الإلكترونية. لا أعرفها على الإطلاق. لم يكن هناك أي شيء يجبرها على فعل ذلك، لكنها قامت به على أي حال. هذا معنى أن يكون أحدهم في صفك، أليس كذلك؟”.

وأشارت الصحفية الأمريكية في مقالها إلى أن سرطان الغدة الدرقية شائع أكثر بين النساء مقارنة بالرجال، مؤكدة أن 75 في المائة من الحالات التي اكتشفت في الولايات المتحدة هذا العام كانت لنساء.

وحثت برايس النساء على فحص أعناقهن، قائلة: “أيتها السيدات، افحصن أعناقكن”، متوقعة أن تعود إلى العمل خلال أسبوع.

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