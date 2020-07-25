الصحة: العزل المنزلي يبدأ فورًا مع ظهور أعراض كورونا

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن العزل المنزلي يبدأ فورًا مع ظهور الأعراض وليس بعد خروج النتيجة الإيجابية.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم السبت: عدم التزامك بالعزل خلال انتظارك للنتيجة قد ينقل العدوى لمن تحب لا سمح الله.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام أي مخالط لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي مهما كانت نتائج الفحص.

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عزل 14 يومًا:

وأوضحت أن 14 يومًا هي فترة الحجر المنزلي للمخالط مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس لن يظهرها أخذك العينة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 264.973 حالة، من بينها 44.490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2703 حالات وفاة.

وجاء توزيع الحالات كالتالي: “الرياض 118، الهفوف 115، المبرز 107، الدمام 106، خميس مشيط 104، مكة المكرمة 103، بريدة 82، نجران 80، الطائف 71، المدينة المنورة 68، حائل 57، جدة 56، ينبع 51، الخبر 39”.

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