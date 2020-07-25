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إغلاق تام بين المحافظات في سلطنة عمان
نظرًا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأت السلطات العمانية، مساء اليوم السبت، إجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة كافة، وذلك في إطار آليات التعامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الوقاية منه وسبل تجنب انتشاره والتعامل مع آثاره المختلفة.
وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن القرار يأتي “نظرًا لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع، ودعمًا للقطاع الصحّي، وتعزيزًا لقدراته على مواجهته.
وكان قد تم إقرار منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا إلى يوم السبت 8 أغسطس المقبل.
لا استثناءات:
وبحسب الوكالة، فإنه لن يكون هناك أي استثناء للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة فيما ستكون وحدات من الجيش العُماني ووحدات من الشرطة العُمانية على النقاط لإحكام الإغلاق التام.
وأوضح المصدر أن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين المحافظات ويشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية ولا استثناء إلا لمركبات الطوارئ بأنواعها، والمركبات العملياتية وتلك المعنية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التابعة لكل من أفراد الأمن وقوات الجيش.
وحذرت الجهات المعنية أن فعل كل من يحاول إبراز الأعذار للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة وهو لا يملك ذلك بمثابة “مخالفة وتعطيل للأعمال والإجراءات”، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالتعليمات.
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