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مركز إدارة الدين يموّل مشروع حافلات الرياض بما يقارب مليار ريال
في أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، بنجاح عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن عملية التمويل تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.
من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف، إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.
ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الإستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل اللازم لها بما يخدم رؤية المملكة 2030.
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