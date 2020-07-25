موجة حر شديدة على السعودية خلال العيد ويوم عرفة

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الفلك خالد الزعاق: إن اليوم السبت أول المرزم ومدته 13 يومًا.

وأضاف الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: كانوا أهالينا رحمهم الله من البادية يقولون: (لادخل المرزم شد المحزم) كناية عن جذب الماء بالدلو لسقيا البهم من شدة الحر والزراع يقولون (لادخل المرزم فامل المحزم) كناية عن بداية خراف النخيل ولا يزرع فيه شي ولهذا قالوا (الى طلع المرزم يازارع الزم).

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وتابع: تشير التوقعات إلى أن هناك موجة حر شديدة تؤثر على جل مناطق السعودية والخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي عرعر ورفحاء وحفر الباطن، وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام التروية وعرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق مع رطوبة على السواحل.

طقس الغد:

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وحائل.

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