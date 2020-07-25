العثور على أحد هواة القفز المظلي متوفى

في وقت متأخر الليلة الماضية ليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020 عثرت الجهات الأمنية في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية على جثة أحد هواة القفز المظلي متوفيا أسفل جبال الهدا.

كانت قد تلقت الجهات الامنية تلقت بلاغا عن اختفائه عصر أمس الجمعة في تمام الساعة السادسة أثناء ممارسته لهواية القفز المظلي من أعلى قمة جبال الهدا.

كما تابعت الجهات الأمنية في مدينة الطائف عمليات البحث عن المفقود بعد علمهم مباشرة من خلال مسؤولي التحريات والبحث الجنائي ورجال الشرطة بالاضافة للمساعدة من قبل العديد من المواطنين والمتطوعين للعثور عليه.

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بالفعل تم العثور على الشخص المفقود متوفى نتيجة لسقوطه في منطقة غير مستوية أسفل الهدا ,بالإضافة تم الإيضاح أن محاولاته في فتح المظلة الاحتياطية لم تنجح والتي تعرضت لمشكلة أثناء محاولته فتح المظلة للنجاة بنفسه, خصوصا قام بالقفز في وقت شهد هبوب موجات هوائية شديدة ألقت به في منطقة غير معروفة، وتم معرفة مكانه من خلال عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، بعدما تأخر في العودة وبعد محاولة الاتصال به لم يستجب الاتصالات على هاتفه.

وأثار الموضوع رواد التواصل الاجتماعي وخصوصا على موقع تويتر تم تدشين هاشتاج باسم ” #طيار_الطايف_مفقود “