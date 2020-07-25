ندوة الحج الكبرى تعقد افتراضيا للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، غدا، الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيا، وذلك بالتعاون مع وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» و»الإعلام»، تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».

وتعقد الندوة بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، وذلك في تمام الواحدة ظهرا، من خلال خاصية الاتصال المرئي «Zoom».

وأوضح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه وفي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، تسعى الوزارة من خلال عقدها للندوة إلى مناقشة موضوعات متزامنة مع موسم حج هذا العام، ومن ذلك «الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية»، و»المستجدات العلاجية في الصحة العامة» وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية الخاصة بموسم الحج.