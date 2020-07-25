اخبار السعوديه

ندوة الحج الكبرى تعقد افتراضيا للمرة الأولى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر ندوة الحج الكبرى تعقد افتراضيا للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، غدا، الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيا، وذلك بالتعاون مع وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» و»الإعلام»، تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».

وتعقد الندوة بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، وذلك في تمام الواحدة ظهرا، من خلال خاصية الاتصال المرئي «Zoom».

وأوضح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه وفي ظل استمرار جائحة على المستوى العالمي، تسعى الوزارة من خلال عقدها للندوة إلى مناقشة موضوعات متزامنة مع موسم حج هذا العام، ومن ذلك «الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية»، و»المستجدات العلاجية في الصحة العامة» وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية الخاصة بموسم الحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة الحج الكبرى تعقد افتراضيا للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا