شكرا لقرائتكم خبر فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة أمس، عمل مسحات فيروس كورونا (PCR) للدفعة الأولى من العمالة المعنيين بتقديم الخدمة بمسجد المشعر الحرام للاطمئنان على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن جميع مقدمي الخدمة والموظفين المباشرين لتقديم الخدمات للحجاج في المشاعر يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم من مرض كوفيد 19، وذلك من قبل وزارة الصحة متمثلة في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وتحرص وزارة الصحة على أن يكون تنفيذ الخطة المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.