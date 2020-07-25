شكرا لقرائتكم خبر فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن جميع مقدمي الخدمة والموظفين المباشرين لتقديم الخدمات للحجاج في المشاعر يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم من مرض كوفيد 19، وذلك من قبل وزارة الصحة متمثلة في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وتحرص وزارة الصحة على أن يكون تنفيذ الخطة المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.
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