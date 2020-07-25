شكرا لقرائتكم خبر مشاط: اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن هناك تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية، لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية خلال موسم حج 1441هـ، والذي وصفه بـ «الحج الاستثنائي» بسبب المقاييس الإجرائية والتنظيمية والصحية كافة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة «إن هناك 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين الذين وقع الاختيار عليهم لأداء فريضة حج هذا العام»، مؤكدا عدم وجود أي تفاضل في عملية الاختيار إلا من ناحية المعايير الصحية التي وضعتها الجهات الصحية المعنية.

وذكر أن اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الالكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم موسم الحج منذ وقت مبكر، والذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورنا. وأكد أهمية أخذ جميع التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وأمان.

ولتوضيح الإجراءات الوقائية والرسائل الصحية حدد قائد لكل مجموعة من مجموعات الحجيج، ليسهل التواصل معهم وإبلاغهم بالمستجدات أولا بأول. وبالنسبة لإجراءات العزل أكد إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الالكترونية للحرص على تطبيقهم العزل المنزلي، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة، على أن يخضعوا للحجر المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة في مكة المكرمة.