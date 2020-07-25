زعماء ومسؤولون يطمئنون على صحة خادم الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية ليبيريا جورج وياه بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية المالديف إبراهيم صالح بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية المالديف بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

إلى ذلك تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وطمأن ولي العهد، ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن تقديره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره النبيلة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوا، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره الصادقة.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره الأخوية النبيلة.