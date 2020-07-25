تهيئة مسجد نمرة بأحدث أنظمة التكييف وتنقية الهواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مسجد نمرة خلال العامين الماضيين تنفيذ مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن، من أهمها مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء به وتطويرها وتحديثها، الأمر الذي يعد مرحلة انتقالية في تاريخ المسجد.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها وقفت على جاهزية قطاعاتها كافة في منطقة المشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها نفذ العام الماضي بشكل خاص يختلف عن أنواع التكييف التقليدية، لتكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائي للمسجد، دون الحاجة إلى تعديل في الهيكل الإنشائي للمسجد للمحافظة على طرازه المعماري.

وبينت أن عملية التطوير تعد نقلة نوعية ونجاحا بعد أكثر من أربعين عاما من العمل بطريقة التكييف التقليدي، لافتة إلى أن من المشروعات التطويرية لمسجد نمرة التي نفذتها ترميم المسجد وعزل سقفه بالكامل، وتطوير وصيانة 1000 من دورات المياه للرجال والنساء، وتخصيص دورات مياه لذوي الإعاقة وممرات ومسارات خاصة لهم، كما فرش بـ110 آلاف م2 من السجاد الفاخر، وتم تزويد المسجد بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية للحجاج، إلى جانب تزويد كامل المسجد بالمعقمات وأدوات النظافة.

وهيأت الوزارة مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الحجاج وصحتهم، كما أسندت المسجد لشركة متخصصة في مجال التعقيم والنظافة تعمل على مدار الساعة منذ بداية ذي الحجة، إلى جانب تحديد مسارات للدخول والخروج، وتقسيم المسجد لتفويج الحجاج وتنظيم حركتهم وتحديد مواقع جلوسهم للصلاة، مع مراعاة تحقيق التباعد بمسافة مترين بين كل حاج وآخر من خلال وضع ملصقات تحدد مواضع الصلاة، ورقمت وصنفت بألوان مختلفة حسب خطة التفويج المتفق عليها مع وزارة الحج، إلى جانب تحديد منطقتي عزل صحي تديرهما فرقتان من الفرق الصحية، ومركز صحي داخل المسجد، ووجود فرق الهلال الأحمر، كما أُنشئ مستشفى ميداني متكامل في مؤخرة المسجد.

وكلفت الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عددا من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات، ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل بمسجد نمرة، وتنفيذ الاستعدادات كافة قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم، والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات، وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجد خلال موسم الحج، بما يضمن سلامة المصلين كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

عملية التطوير تسهم في:

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مليون و350 قدما مكعبة تضخ في الدقيقة

70 % تسحب عن طريق مراوح الطرد

30 % عن طريق المداخل والأبواب

60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيا 100%

122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة

494 وحدة تكييف منفصل دولابي