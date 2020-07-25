شكرا لقرائتكم خبر مبادرتان لتعريف الأطفال وذوي الإعاقة بمقاصد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة في وحدة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان: (الركن الخامس)، إيمانا منها بأهمية التنشئة الإسلامية الصحيحة، واستشعارا للدور المنوط بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام.

وأوضحت مديرة وحدة القاصدة الصغيرة جمعة الغامدي أن المبادرة تهدف إلى تعريف الطفل بالركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك من خلال كتيب تعليمي تفاعلي يندرج تحت عنوان «غرس»، وتقديم برامج زاخرة لترسيخ مقاصد الحج وارتباطه بالأنبياء -عليهم السلام- لديهن، إضافة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن للقاصدات من النشء عبر منصة الاتصال الالكتروني «عن بعد».

من ناحية أخرى نفذت إدارة الشؤون العلمية والتوجيهية ممثلة في وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة ضمن المبادرات الإنسانية التي أطلقتها وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام لمختلف الفئات المجتمعية مبادرة بعنوان (تعدل حجة).

وأوضحت مديرة الوحدة زين الثبيتي أن المبادرة تستهدف ذوات الإعاقة البصرية، وتهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم، وتعزيز أثرهما الدعوي بمختلف الوسائل والطرق، وذلك عن طريق مادة علمية توضح أجر وفضل الأعمال التي تحل محل من قام بالحج والعمرة مدعمة بالآيات والأحاديث تتخللها فواصل عبارة عن «ومضات» مضمنة فضل عشر ذي الحجة، وذلك عبر القاعة الافتراضية عن بعد.