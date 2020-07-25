نائب أمير المدينة يوجه بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري

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وأكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي ضرورة وضع الحلول السريعة لمعالجة المواقع والتقاطعات المرورية الخطرة.
كما أكد الأمير سعود بن خالد أهمية إعداد برنامج توعوي وتثقيفي مكثف عن أساسيات القيادة الآمنة على مستوى المنطقة ورصد مؤشرات الأداء لدى الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المجال وتعزيز الاستفادة من البرامج الرائدة المختصة في جوانب السلامة المرورية، مستعرضا المؤشرات والإحصائيات الخاصة بحالة السلامة المرورية والتحديثات المستمرة التي ترصد تقييم أوضاع الحالة المرورية على مستوى المنطقة.
واطلع نائب أمير المدينة المنورة على مشاريع مبادرات السلامة المرورية والتقارير الخاصة بالطرق الرابطة بمنطقة المدينة المنورة في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن أن تكون الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ومسؤولياتها، في حين تتولى وزارة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.
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