شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير المدينة يوجه بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه نائب أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية الأمير سعود بن خالد بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري والإشارات الالكترونية الرقمية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95%.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي ضرورة وضع الحلول السريعة لمعالجة المواقع والتقاطعات المرورية الخطرة.

كما أكد الأمير سعود بن خالد أهمية إعداد برنامج توعوي وتثقيفي مكثف عن أساسيات القيادة الآمنة على مستوى المنطقة ورصد مؤشرات الأداء لدى الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المجال وتعزيز الاستفادة من البرامج الرائدة المختصة في جوانب السلامة المرورية، مستعرضا المؤشرات والإحصائيات الخاصة بحالة السلامة المرورية والتحديثات المستمرة التي ترصد تقييم أوضاع الحالة المرورية على مستوى المنطقة.

واطلع نائب أمير المدينة المنورة على مشاريع مبادرات السلامة المرورية والتقارير الخاصة بالطرق الرابطة بمنطقة المدينة المنورة في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن أن تكون الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ومسؤولياتها، في حين تتولى وزارة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.