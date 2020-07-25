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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ونائب الوزير حامد فايز عضوا ونائبا لرئيس المجلس.

وسيتولى المجلس الذي تمتد عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتجدول له أربعة اجتماعات رئيسية أو كلما دعت الحاجة خلال العام، إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفق صلاحياته، إضافة إلى إشرافه على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات الفنية، والتخطيط للبرامج التي تسير عليها أعمالها.

وتقع على هيئة المسرح والفنون الأدائية مسؤولية تطوير قطاعات المسرح بجميع روافده، ودعم الفنانين والممثلين والمخرجين والمنتجين المسرحيين السعوديين وتمكين المواهب والقدرات المحلية، والتشجيع على الإنتاج والصناعة، حيث ستعمل الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي سلطان البازعي على تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة المسرح والفنون الأدائية، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة - ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.

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وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المسرح والفنون الأدائية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمسرح والفنون الأدائية، فضلا عن دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع المسرح والفنون الأدائية.

كما ستتولى مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية في حدود اختصاصاتها، وكذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقا للإجراءات النظامية، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

أعضاء المجلس: