رصد 44 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية بأسواق الشرقية

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كما أسفرت الجولات عن رصد 27 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية. وواصلت الأمانة جهودها في التعقيم والتطهير للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وغسلت وعقمت 805 مواقع، بمشاركة 9532 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة كل المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940، وخاصة بعد العودة للحياة الطبيعية التي تستوجب الحذر لضمان الصحة والسلامة.
من جهة ثانية، بدأت أمانة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الجبيل أعمال تطوير خمسة ميادين عامة في عدد من شوارع المحافظة، حيث اطلع محافظ الجبيل عبدالله العسكر على المجسمات الهندسية وعروض التطوير لمشاريع الميادين العامة بالجبيل.
وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش أن العمل بدأ بدوار الملك عبدالعزيز في مدينة الجبيل تقاطع شارع المدينة، الذي يحتوي على أطول علم للمملكة يبلغ ارتفاعه 65 م، والذي سينفذ بدلا عن ميدان السفينة سابقا.
وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن كذلك أربعة مجسمات أخرى، روعي في تصميمها مناسبتها مع طبيعة وإمكانات المنطقة بالاستفادة من أساليب وإمكانات تقنية حديثة في مجال التصميم الهندسي الخاص بهذه المشاريع، منوها بإسهام رجال الأعمال بمحافظة الجبيل في تطوير الميادين بالمدينة استشعارا منهم للمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن الغالي ومواطنيه.
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